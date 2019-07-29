شكرا لقرائتكم صعود مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة يوما رابعاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 7 ساعات في 29 يوليو 2019 - اخر تحديث في 29 يوليو 2019 / 17:10

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الاثنين) تراجعا في معدلات الأداء بعد ارتفاعها اليومين السابقين، فيما أنهت مؤشرات البورصة الثلاثة التعاملات على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي وجاء نسب الصعود محدودة، وسجل مؤشر السوق الرئيس أكبر زيادة لليوم الثاني بنسبة 30 في المئة الى 4915.22 نقطة، وحقق مؤشر السوق الاول أقل زيادة 0.16 في تعادل 11 نقطة الى 6757 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام الى 6136 نقطة بزيادة 0.20 في المئة.



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وعلى رغم ارتفاع المؤشرات، إلا أن قيمة الأسهم المتداولة تراجعت 9 في المئة الى 37 مليون دينار في مقابل 41 مليونا لليوم السابق، وهبط عدد الصفقات المنفذة الى 7394 صفقة بتراجع 12 في المئة عن اليوم السابق، بينما تراجعت الكمية المتداولة الى 222 مليون سهم في مقابل 452 مليونا بتراجع 51 في المئة.

وعاود سهم صناعات تصدر البوصة بأكبر سيولة متداولة بلغت 4.5 مليون دينار، حقق بها أكبر زيادة في البورصة نسبتها 2.09 في المئة الى 244 فلسا، من تداول 19 مليون سهم، نفذت من خلال 268 صفقة.

وحقق سهم ميزان أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 4.25 في المئة، هبوطا إلى 608 فلوس، من تداول 103 ألاف سهم، قيمتها 63 ألف دينار، جاءت من خلال 63 صفقة.

وسجل سهم وطني ثاني أكبر سيولة متداولة بلغت 4.3 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 0.40 في المئة الى 1007 فلوس، من تداول 4.33 مليون سهم، نفذت من خلال 451 صفقة.