شكرا لقرائتكم مؤشر بورصة البحرين يرتفع لليوم الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 7 ساعات في 29 يوليو 2019 - اخر تحديث في 29 يوليو 2019 / 17:28

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين في تعاملات اليوم (الاثنين) ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي بنسبة 0.55 في المئة تعادل 8.38 نقطة، صعودا الى 1536.06 نقطة في مقابل 1527.68 نقطة لليوم السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على تراجع 0.33 في المئة ما يعادل 2.51 نقطة الى 768.53 نقطة في مقابل 771.04 نقطة أمس.



أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 2.58 مليون سهم في مقابل 7.5 مليون اليوم السابق بنسبة 66 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 547 ألف دينار في مقابل 1.85 مليون اليوم السابق بنسبة 70 في المئة، نفذت من خلال 72 صفقة في مقابل 151 صفقة بتراجع 52 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 20 شركة، ارتفعت 8 شركات، وهبطت شركتان، واستقرت 10 شركات أخرى عند أسعارها السابقة.

وعاود قطاع المصارف تصدره البورصة لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 280 ألف دينار بحريني، شكلت 51 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 1.07 مليون سهم، نفذت من خلال 30 صفقة.

وتصدر سهم الأهلي المتحد الاسهم المدرجة في البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 209 الاف دينار، نسبتها 38 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 601 ألف سهم، نفذت من خلال 8 صفقات. تلاه سهم جي اف اتش بسيولة 101 الف دينار، نسبتها 19 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 1.06 مليون سهم جاءت من خلال 6 صفقات.