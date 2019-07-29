شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الاثنين.. والكويت تواصل صعودها للجلسة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت للجلسة الرابعة على التوالى، كما ارتفعت بورصة دبى لتربح 4.1 مليار درهم، فيما تراجعت الأسهم السعودية بنسبة 1.47% أكبر وتيرة هبوط يومية فى شهر، متأثرة بانخفاض قطاعات البنوك والمواد الأساسية والاتصالات.

بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والبنوك. بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والبنوك.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.31% رابحا 18.81 نقطة ليغلق عند مستوى 6143.10 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.3% رابحاً 20.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6766.88 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.31% رابحاً 15.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4916.05 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 221.6 مليون سهم بقيمة 37.4 مليون دينار كويتى عبر 7394 صفقة.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.29%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.46%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.25%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.46%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.19%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.16%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.12%.

وجاء سهم "العيد للأغذية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تلاه إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 9.07%، ثم الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بنسبة 6.74%، فيما تصدر سهم "التجارة والاستثمار العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12.94% ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 9.94%، ثم شركة بيت الاستثمار الخليجى بنسبة 9.31%.

بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.21% رابحاً 34.54 نقطة ليغلق عند مستوى 2880.61 نقطة. بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.21% رابحاً 34.54 نقطة ليغلق عند مستوى 2880.61 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 211.1 مليون سهم محققة ما قيمته 296.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3639 صفقة لعدد 37 سهما، وارتفع 25 سهما، وانخفضت 10 أسهم، واستقر سهمين.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 8.33%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.05%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 2.42%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.08%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.54%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.25%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.19%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 13.89%، ثم سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 11.67%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.14%، ثم سهم الإثمار القابضة بنسبة 1.13%.

بورصة البحريناستقر المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، عند مستوى 1527.68 نقطة. بورصة البحريناستقر المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، عند مستوى 1527.68 نقطة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.9 مليون سهم، بقيمة قدرها 443 ألف دينار بحرينى.

وارتفعت 6 أسهم ببورصة البحرين وهى على الترتيب شركة البحرين للسينما بنسبة 9.84%، أعقبها شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 5.96%، تلاها شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 2.85%، ثم البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.67%، ثم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.80%، ثم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.22%,

فيما تراجع سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.91%، ثم سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.43%.



الأسهم السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.47% خاسراً 130.20 نقطة ليغلق عند مستوى 8729.12 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.46% رابحاً 17.49 نقطة ليغلق عند مستوى 3781.98 نقطة. الأسهم السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.47% خاسراً 130.20 نقطة ليغلق عند مستوى 8729.12 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.46% رابحاً 17.49 نقطة ليغلق عند مستوى 3781.98 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 121.2 مليون سهم بقيمة 3 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 44 شركة، فيما تراجعت 138 شركة.

وتراجع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.33%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.09%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.47%، تلاه قطاعى الاتصالات والمرافق العامة بنسبة 1.26%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.07%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.06%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.95%.

وجاء سهم "الوطنية للتعليم" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.97%، ثم مجموعة السريع بنسبة 9.91%، ثم الفخارية بنسبة 2.91%، فيما تصدر سهم "دله الصحية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.96% ثم أسمنت الشرقية بنسبة 4.09%، ثم الإنماء بنسبة 3.74%.