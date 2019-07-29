شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 29- 7 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 29-7-2019.

إيقاف تداول 11 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين. إيقاف تداول 11 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى القاهرة للدواجن، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، المنصورة للدواجن، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، مصر لصناعة الكيماويات، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، المصرية للمشروعات السياحية العالمية، المصرية للدواجن، العربية لمنتجات الألبان-آراب ديرى باندا.

البورصة تخسر 3.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وسط مبيعات محلية، وضعف فى أحجام التداول، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 720.019 مليار جنيه. البورصة تخسر 3.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وسط مبيعات محلية، وضعف فى أحجام التداول، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 720.019 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 97.9 مليون ورقة مالية بقيمة 389.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.4 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.38% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.54%، والعرب على 7.08% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.10% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.89%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 22.7 مليون جنيه، 12.9 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 13.4 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 26 مليون جنيه، 24.7 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 13421 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 1985 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 16468 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 524 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 1356 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.55% ليغلق عند عند مستوى 468 نقطة.

وارتفعت أسهم 40 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 84 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بسعر إغلاق 12.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.94%

- العربية لمنتجات الألبان-آراب ديرى بسعر إغلاق 5.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.94%

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 23.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.91%

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- المصرية للمشروعات السياحية العالمية بسعر إغلاق 8.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.91%

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 4.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.82%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو مصر بسعر إغلاق 5.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.26%

- وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 10.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.96%

- ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 5.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.45%

- مصر لصناعة الكيماويات بسعر إغلاق 6.540 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.22%

- مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر إغلاق 125 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.94%