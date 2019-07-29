شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين المستشار محمد عبد الوهاب قائما بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1790 لسنة 2019 بتعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب، قائما بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلفا لمحسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعد انتهاء مدته.

وقدمت الوزارة، الشكر والتقدير لمحسن عادل، على جهوده خلال فترة توليه الرئاسة التنفيذية للهيئة.

وذكرت الوزارة، أنه في ضوء الإصلاحات الهيكلية والإدارية والتي تزامنت مع الإصلاح الشامل لمناخ الاستثمار تم تصعيد عدد من القيادات الشابة لتولى المناصب القيادية بالهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة الماضية، وهم قادرون على إدارتها مستقبلا، مشيرة إلى أن عناصر الكفاءة والقدرة على الإنجاز وإتقان العمل هي المحددات الرئيسية للتصعيد

وأكدت الوزارة على قدرة الشباب بالهيئة فى مواصلة العمل الجاد واستمرار طريق الإصلاح.

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الجدير بالذكر أن المستشار محمد عبد الوهاب شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ أغسطس 2017، وقد سبق أن عمِل مستشاراً قانونياً لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي منذ عام 2015، وشارك في تعديل عدداً من التشريعات الحاكمة لمناخ الاستثمار في مصر، في مقدمتهم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، فضلاً عن مراجعة العديد من الاتفاقيات الدولية، وتطوير منظومة تأسيس وتعديل الشركات بمركز خدمات المستثمرين،واشرف على قطاع خدمات الاستثمار، والمناطق الاستثمارية، والأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.

والمستشار محمد عبد الوهاب حاصل على ماجستير في القانون الدولي، ودبلومة في إدارة العدالة من هولندا، ومثل مصر في لجنة "اليونسترال" التابعة للأمم المتحدة، وهو عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ عام 2018م.