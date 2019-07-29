شكرا لقرائتكم خبر عن ايه إم دي ينزلق انخفاضاً – تحليل – 29-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم ايه إم دي - ADVANCED MICRO DEVICES INC- (AMD) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 34.78 ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل تداولات السهم بنطاق قناة سعريه صاعدة على المدى المتوسط ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته في الأيام القادمة ، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم 32.44 ، ليستهدف مستوى المقاومة 34.78 من جديد استعداداً لمهاجمته .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح ارتفاعه