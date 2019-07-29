آي بي إم يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 29-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرك سهم آي بي إم - INTERNATIONAL BUS MACH CORP - (IBM) بنطاق ضيق من التداولات في جلساته الأخيرة على المدى القصير ، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابيا قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements لذلك تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 137.75 ، ليستهدف مستوى المقاومة 145.35 . الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: مرجح ارتفاعه

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