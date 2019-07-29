شكرا لقرائتكم خبر عن ايه تي آند تي يهاجم مقاومة محورية – تحليل – 29-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم ايه تي آند تي AT&T INC (T) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليهاجم السهم مستوى المقاومة المحوري 34.28 ، في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وفي إطار سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 34.28 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 36.29 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: صاعد