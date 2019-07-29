شكرا لقرائتكم خبر عن إكسون موبيل يعاني من الضغط السلبي – تحليل – 29-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعاني سهم إكسون موبيل EXXON MOBIL CORPORATION (XOM) بالضغط السلبي المتواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه هابط على المدى القصير ، وأيضاً يتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، مما أجبر السهم على التراجع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 75.49 ، ليستهدف مستوى الدعم 74.12 استعداداً لكسره .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: هابط