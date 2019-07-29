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شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 29-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم أمازون AMAZON COM INC (AMZN) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط والقصير، وتداولاته بنطاق قناة سعريه صاعدة كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليحاول السهم بذلك البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد .
ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم بتداولاته القادمة على المدى القصير ، بشرط ثبات مستوى الدعم 1870.63 ، ليستهدف مستوى المقاومة 1964.46.
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: مرجح ارتفاعه
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