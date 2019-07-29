شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 29-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الداش كوين ميلاً هابطاً طفيفاً ليبتعد عن مستوى 110.90، مما يعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، متأثراً بنموذج المثلث المتماثل المكتمل مسبقاً، بانتظار استهداف مستوى 93.13 مبدئياً، في حين يمثل الثبات دون 110.90 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 93.00 والمقاومة 115.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط