شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 29-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر اللايتكوين تداولات سلبية طفيفة في محاولة للعودة إلى القناة التصحيحية الهابطة، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر بوضوح من خلال الإطار الزمني لأربع ساعات، ويحتاج السعر لكسر مستوى 84.60 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 70.00، بينما يمثل الثبات دون 99.20 شرط مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 80.00 والمقاومة 100.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط