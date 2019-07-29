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تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 29-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر اللايتكوين تداولات سلبية طفيفة في محاولة للعودة إلى القناة التصحيحية الهابطة، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر بوضوح من خلال الإطار الزمني لأربع ساعات، ويحتاج السعر لكسر مستوى 84.60 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 70.00، بينما يمثل الثبات دون 99.20 شرط مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 80.00 والمقاومة 100.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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