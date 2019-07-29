شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 29-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الإيثريوم تداولات ضيقة النطاق منذ الصباح، محافظاً على ثباته دون مستوى 222.90، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للجلسات القادمة، يدعمه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبّع في الشراء، مع التذكير بأن هدفنا الأول يتواجد عند 189.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 190.00 والمقاومة 230.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط