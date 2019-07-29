شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 29-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر البتكوين تداولاته السلبية بعد اختبار حاجز 9700.00، ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الأول يبدأ عند 8936.30 ويمتد إلى 8330.00 بعد كسر المستوى السابق، مع الإشارة إلى أهمية الثبات دون 9855.80 لاستمرار الانخفاض المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 8936.30 والمقاومة 10000.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط