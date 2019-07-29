شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 29-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت بعض الميل الصاعد الطفيف في محاولة للابتعاد عن مستوى الدعم 62.92، بينما يتحرك مؤشر ستوكاستيك عند مناطق التشبّع في البيع ليشكّل حافز إيجابي ننتظر أن يساهم بدفع السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً خلال الجلسات القادمة، معتمدين على الثبات فوق الدعم المذكور، بينما يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 65.92.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.00 والمقاومة 65.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد