شكرا لقرائتكم خبر عن هبة الليثى: 420 قرية خرجت من خريطة الفقر منها 21 قرية بأسيوط و 85 بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة هبة الليثى، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والخبير بجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وأبرز المشاركين فى إعداد نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018، عن خروج 420 قرية على مستوى الجمهورية من خريطة الفقر، منها 21 قرية فى أسيوط، و85 بقنا، لافتة إلى أنه فى المقابل اندرجت لأول مرة 387 قرية ضمن خريطة الفقر، وفقا لنتائج هذا البحث الأخير.

وأضافت "الليثى"، خلال كلمتها بمؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018 الذى عقده جهاز الإحصاء مساء اليوم الاثنين، أن خريطة الفقر لهذا العام المشار إليه تضم 1000 قرية على مستوى الجمهورية يتركز العدد الأكبر منها بمحافظة سوهاج بعدد 236 قرية تمثل 87% من قرى المحافظة، تليها محافظة أسيوط بعدد 207 قرية.

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وأشارت الدكتورة هبة، إلى أن هناك 46 قرية على مستوى الجمهورية ترتفع نسب الفقر بين سكانها لما بين 80-100%، بينما لا تتعدى نسب الفقر فى الـ 900 قرية الأخرى 20%.