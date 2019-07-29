شكرا لقرائتكم خبر عن ‏جولة لمزارعى الفيوم وبنى سويف داخل محلج القطن المطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مسؤلو وزارة قطاع الأعمال العام، بجولة داخل محلج الفيوم المطور، رافقه خلالها اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، ومزارعي القطن في الفيوم وبنى سويف، للإطلاع على أحدث الماكينات والتقنيات المستخدمة في عملية حليج الأقطان.

ويعد المحلج الجديد، التابع لشركة مصر لحليج الأقطان، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أول المحالج المطورة ضمن خطة لتحديث 11 محلجا بطاقة إنتاجية حوالي ثلاثة أضعاف الطاقة الحالية لعدد 25 محلجا.

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كما قام الوفد، بزيارة إلى أحد مراكز استلام القطن في المنظومة الجديدة والتابع لشركة مصر لحليج الأقطان بالقرب من محلج الفيوم المطور.

كانت الوزارة عقدت مؤتمرا مع مزارعي القطن في الفيوم، وبنى سويف بمقر محلج الفيوم المطور، استعرض خلاله ملامح النظام الجديد، لتداول القطن، والذي يبدأ تنفيذه تجريبيا موسم 2019 في المحافظتين.

وتم الاستماع إلى استفسارات التجار والمزارعين، بشأن النظام الجديد لتداول القطن، وتم بالرد على كافة التساؤلات.