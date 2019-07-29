شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 29-7-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 29-7-2019، وجاءت أبرزها عقد إدارة البورصة المصرية، اجتماعاً موسعاً، أمس الأحد بمقر البورصة بالقرية الذكية، مع ممثلين عن كافة أطراف صناعة الأوراق المالية لاستعراض الجهود والقرارات التى اتخذتها إدارة البورصة

العربى للاستثماررفعت شركة العربى للاستثمار، حصتها بشركة آرابيا انفستمنت هولدنج، إلى 5.067% بدلا من 4.9942%، وذلك بعد شرائها 350 ألف سهم بسعر 0.47 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية 163 ألف جنيه. العربى للاستثماررفعت شركة العربى للاستثمار، حصتها بشركة آرابيا انفستمنت هولدنج، إلى 5.067% بدلا من 4.9942%، وذلك بعد شرائها 350 ألف سهم بسعر 0.47 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية 163 ألف جنيه.

وبحسب إفصاح لشركة آرابيا انفستمنت هولدنج، للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، فأن الصفقة تم تنفيذها من خلال شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.

وتعتبر مجموعة العربى للاستثمار (العربى إنفست) الذراع الاستثمارى المصرفى لمجموعة البنك العربى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منذ تأسيسها فى العام 1996 كأول شركة خدمات مالية استثمارية مصرفية متكاملة فى الأردن، والاستحواذ عليها من قبل البنك العربى فى العام 2004.

وشهدت مجموعة العربى للاستثمار نمواً متسارعاً فى عملياتها وخدماتها ومنتجاتها لتغطى أسواق المنطقة العربية، تقوم مجموعة العربى للاستثمار بتقديم خدمات الوساطة، إدارة الأصول، بالإضافة لتمويل الشركات. ديسكفرى للمحافظأصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم (695) لسنة 2019، والمتضمن في مادته الأولى وقف شركة ديسكفرى لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يوماً، إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها. ديسكفرى للمحافظأصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم (695) لسنة 2019، والمتضمن في مادته الأولى وقف شركة ديسكفرى لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يوماً، إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها.

وحدد القرار، تفعيل وقف نشاط شركة ديسكفري لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لمدة 30 يوماً تبدأ من يوم 30 يوليو حتى يوم 28 أغسطس المقبل، وفقاً للخطاب الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية. أديبيتوقالت شركة أديبيتو إيه.دى انفستمنتس، إنه تم التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية، بطلب الاستحواذ على حتى 100% من أسهم رأسمال الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، وذلك إلى إحدى شركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل، وما يستتبعه من شطب أسهم الشركة المصرية من البورصة المصرية. أديبيتوقالت شركة أديبيتو إيه.دى انفستمنتس، إنه تم التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية، بطلب الاستحواذ على حتى 100% من أسهم رأسمال الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، وذلك إلى إحدى شركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل، وما يستتبعه من شطب أسهم الشركة المصرية من البورصة المصرية.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الاثنينن، أن شركة أديبيتو وشركاتها التابعة ستلتزم بكل القواعد والمتطلبات المعنية فى سوق المال فى مصر، بما فى ذلك عرض شراء أسهم الشركة المصرية المقيدة فى البورصة المصرية طبقاً للقواعد، ولذا سيتم تحديد سعر عرض الشراء، وفقاً لدراسة القيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة، ووفقاً لمعايير التقييم المالى، وذلك عملاً بالمادة 337 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، حيث لم يتم تحديد سعر عرض الشراء حتى الآن.





الشروق للطباعةأعلنت شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، عن شراء 14 ألف سهم من أسهم شركة وندسور لتجارة وتصنيع الورق (شركة تابعة للشروق الحديثة)، وذلك من كل من أحمد عادل علام بعدد 7 آلاف سهم، إبراهيم محمد المعلم بعدد 7 آلاف سهم، بسعر 570 جنيه للسهم.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، أنه سيتم إرسال المستندات إلى البورصة المصرية سوق خارج المقصورة، للبدء فى التنفيذ اليوم، منوهة إلى أن نسبة مساهمة الشركة فى رأس مال وندسور ستصل إلى 99 % بعد تنفيذ عملية الشراء.

وحققت شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، صافى ربح بلغ 2.83 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضى، مقابل 19.96 مليون جنيه أرباح خلال ذات الفترة من العام الماضى.





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محمد فريدعقدت إدارة البورصة المصرية، اجتماعاً موسعاً، أمس الأحد بمقر البورصة بالقرية الذكية، مع ممثلين عن كافة أطراف صناعة الأوراق المالية لاستعراض الجهود والقرارات التى اتخذتها إدارة البورصة، والاستماع لمقترحاتهم بشأن سبل التعاون من أجل تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المصرى.

وحضر الاجتماع ممثلين عن كافة الجمعيات المعنية؛ كالجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية للاستثمار المباشر وشعبة الأوراق المالية والجمعية المصرية لمديرى صناديق الاستثمار وعددا من المستثمرين فى السوق للتعرف على رأيهم ومقترحاتهم.

وفى البداية استعرض محمد فريد رئيس البورصة المصرية، القرارات التى اتخذتها إدارة البورصة المصرية خلال الفترة الماضية والتى طالت كافة الجوانب، جانب الطلب وجانب العرض وجانب بيئة التداول والبنية التكنولوجية والذى سماها بسلسلة القيمة المضافة.

وأكد فريد، بحسب بيان صحفى اليوم الاثنين، أن ما تم اتخاذه من قرارات جاء وفق منهج علمى وبالتشارك والتشاور مع كافة الأطراف والجمعيات التى تمثل أطياف السوق المختلفة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، قال فريد، إنه تم اتخاذ العديد من القرارات لتنشيط التداول وهو جانب "بيئة التداول" ومنها تخفيض زمن إيقاف التداول مرتين، وتوسيع قاعدة الأوراق المالية المسموح عليها بنظام الـT+0 والسماح بإدراج أسهم الطروحات الجديدة ضمن قوائم الأنشطة المتخصصة متى استوفت المعايير المطلوبة ثم إتاحة وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة منها صانع السوق واقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها.

وأكد فريد، أن تفعيل الآليات والمنتجات المالية الجديدة تقع على عاتق شركات الوساطة العاملة للتقدم للحصول على رخصة مزاولة النشاط خاصة بعد استصدار كافة القرارات المنظمة والتى تسمح بمزاولة تلك الأنشطة.

وأشار فريد، إلى وحدة المزايدة، مضيفا فى الصدد أنها كانت مقترح مطلب من السوق تم التشاور بشأنه مع كافة الأطراف فضلا عن عمل دراسة مقارنة عملية للتعرف على تجارب الأسواق المختلفة وتم تطبيقه من منطلق زيادة معدل دوران وحركة الأوراق المالية الصغيرة، غير أنه أكد انفتاح البورصة، على إدخال أى تعديلات من شأنها تطوير عملية التداول إذا كانت ممكنة وقابلة للتطبيق ومجدية للسوق.

وفيما يتعلق بجانب العرض، قال رئيس البورصة :"هدفنا الأساسى تحسين كل ما هو معروض من خلال رفع كفاءة وجودة وكفاية الإفصاحات فلدينا الآن قرابة 55 شركة تفصح باللغتين العربية والإنجليزية، ودشنا إدارة للتحليل المحاسبى للقوائم المالية للشركات من منظور تعزيز الإفصاحات لضمان إتاحة المعلومات الكافية ليتخذ المستثمر قراره.

وتابع بالإضافة إلى الوحدة الجديدة الذى تم تدشينها CRM "client relation management" لتعريف الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية بمزايا وإجراءات القيد فى البورصة حيث تم التواصل مع أكثر من 150 شركة، مشيرا إلى أن ذلك دور أصيل لبنوك الاستثمار لكننا نساعد من أجل صالح السوق.

وعلى جانب الطلب، ذكر فريد، أن إدارة البورصة تنظر بمزيد من الاهتمام لعملية الاتصال كمحور أصيل فى عملية التطوير، حيث تم تطوير الموقع الإلكترونى فضلا عن تنظيم ورش عمل ولقاءات تعريفية لطلبة الجامعات وموظفى الشركات المختلفة لتعريفهم بأساسيات الاستثمار فى البورصة والسعى نحو رفع مستويات المعرفة والثقافة المالية.

أضاف فريد، إن إدارة البورصة لم تكتفى فقط بما سبق بل ساهمت فى العمل مع مختلف الأطراف للوصول إلى تسوية نزاعات كجلوبال تليكوم وأيضا الاشتباك مع ملف الضرائب، حرصا منها على مصلحة السوق والمتعاملين.

وفى ختام عرضه قال فريد، إن إدارة البورصة، على استعداد تام للعمل مع كل الأطراف فى السوق للتشارك فى تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المصرى الذى يستحق الكثير والكثير.