شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة قطاع الأعمال العام: اهتمام كبير من الرئيس للنهوض بالقطن المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة قطاع الأعمال العام، مؤتمرا مع مزارعي القطن في محافظتي الفيوم وبنى سويف بمقر محلج الفيوم المطور التابع لشركة مصر لحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك نيابة عن اللجنة الوزارية للقطن المكونة من وزارات قطاع الأعمال العام والزراعة والتجارة والصناعة.

شهد المؤتمر، الذي حضره أكثر من 300 مزارع، اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، وسيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة لشؤون التجارة، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

وشرحت الوزارة تفاصيل النظام الجديد لتداول القطن والذي يبدأ تنفيذه تجريبيا في الفيوم وبني سويف هذا الموسم 2019؛ والذي يهدف إلى التغلب على سلبيات نظام التداول السابق وإعادة القطن المصرى لمكانته وسمعته العالمية المتميزة، وكذلك تحقيق أعلى عائد للمزارعين.

أكدت على حرص الدولة والاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية للارتقاء والنهوض بالقطن المصري، حيث تم وضع منظومة جديدة للقطن المصرى للارتقاء بنظم جني القطن والتداول وصولًا إلى المحالج.

وأوضحت أنه سيتم توفير أكياس جديدة للمزارع مصنعة من الجوت مزودة بدوبارة قطنية وذلك في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل في مراكز استلام الأقطان الجديدة التي تديرها إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وهى أكبر مستهلك نهائي للأقطان في مصر، علما بأنه لن يُسمح بإنشاء أى حلقات خاصة أو مراكز استلام غير المخصصة لذلك الشأن في محافظتى الفيوم وبنى سويف، ولن يسمح باستلام الألقطان إلا من خلال المزارع مباشرة وبواسطة بطاقة تحقيق الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية وذلك لضمان عدم حدوث أى غش في الأكياس من وسطاء.

وأضافت أنه تم تحديد عدد 9 مراكز لاستلام القطن في محافظة الفيوم و8 في بني سويف، حيث سيتم استلام الأقطان في المراكز الجديدة بدءا من يوم السبت الموافق 17 أغسطس ولمدة ثلاثة أشهر بواقع ستة أيام أسبوعيا (الجمعة إجازة) من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، مع إمكانية توفير وسيلة لنقل المحصول من المزارعين بسعر التكلفة.

وفيما يخص عملية بيع المحصول، أشار سيادته إلى إجراء مزاد علني للأقطان المستلمة كل يوم في اليوم التالي لاستلامها في الساعة الرابعة عصرًا وذلك بعد استلامها ووزنها وفرزها من مندوبي هيئة التحكيم واختبارات القطن بما يمكن المزارع من الحصول على أعلى سعر يُضاهى الأسعار العالمية.

Advertisements

واستكمل الوزير موضحا أنه على شركات تجارة الأقطان التقدم للشركة المسؤولة عن إدارة المراكز بطلبها للمشاركة في المزادات في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل، وكذلك تقديم خطاب ضمان بقيمة تتناسب مع حجم تجارتها لضمان التزامها بالمزايدة خلال الموسم.

وبشأن إجراءات المزاد، ستقوم الشركة القابضة للغزل والنسيج بتقديم عرض فتح المزاد يوميا بسعر يمثل متوسط السعر الجاري للقطن البيما الأمريكي والقطن قصير التيلة ( A Index ) وذلك بالتنسيق مع لجنة مشتركة من وزارة الزراعة ووزارة قطاع الأعمال العام ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة التحكيم واختبارات القطن وجمعيات تسويق المحاصيل وممثل عن لجنة تنظيم و تجارة القطن بالداخل.

وسوف تضع اللجنة المشار إليها الضوابط المحددة لفتح المزاد وسيتم تحديد السعر على رتبة الأساس ومعدل التصافي وفروق الرتبة، وسيسمح لكافة التجار المشتغلين بتجارة القطن بدخول المزاد، وتلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج باستلام الأقطان بسعر الأساس والمعلن من قبِل لجنة المزاد، وتقوم الجهة المشرفة على مراكز الاستلام بمنح التجار بيان بالكميات المشتراة ومعتمد من هيئة التحكيم واختبارات القطن.

ووفقا للنظام الجديد، تتولى الشركة التابعة للشركة القابضة الإشراف على كافة العمليات الفنية والإدارية التي يمر بها القطن داخل مراكز الاستلام، وتوفير وتوزيع الأكياس اللازمة لتداول الأقطان وتوفير الدوبارة القطنية لغلق الأكياس على أن يكون كلاهما مصنوعاً طبقاً للمواصفات الفنية.

كما تطرقت الوزارة إلى الإجراءات الواجب اتباعها من جانب المنتجين للحفاظ على القطن من التلوث، وذلك بعدم خلط القطن بأصناف غريبة ومنع خلط أقطان الإكثار نهائياً والحفاظ عليها، والحرص على خلو الأقطان من الشوائب، إلى جانب اقتصار تداول الاقطان على مراكز استلام محددة فى كل مركز إدارى بكل محافظة، ويتم تداول أقطان الإكثار تحت إشراف هيئة التحكيم ومعهد بحوث القطن بالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى.

أما عن كبار المزارعين، أوضحت أن الذين يبلغ إنتاجهم 50 قنطارًا فأكثر فيمكنهم توريد أقطانهم مباشرة إلى المحالج، وتلتزم المحالج بحلج أقطان المحافظتين المشار إليهما فقط ويقتصر الحليج على المحالج التى تحددها الجهة المشرفة على حليج الأقطان، على أن تكون المحالج مجهزة وبها شون كافية لاستلام الأقطان الواردة.

وخلال المؤتمر، تم الإعلان عن مراكز استلام القطن في المحافظتين وعددها 17 مركزا، 9 مراكز استلام في الفيوم تتواجد بالمراكز الإدارية التالية: إطسا، الفيوم، طامية، سنورس، إبشواي، يوسف الصديق، و8 مراكز استلام في بني سويف بالمراكز الإدارية التالية: بنى سويف، إهناسيا، ببا، الواسطى، ناصر، الفشن، والتي تم تحديدها وفقا لمساحات القطن المزرعة.