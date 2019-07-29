429 % زيادة في القروض العقارية للأفراد خلال يونيو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ عدد عقود التمويل العقاري السكنية الجديدة الممنوحة للأفراد من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويل في يونيو الماضي نحو 9711 عقدا، مسجلا نسبة نمو 429% مقارنة بيونيو 2018. وبلغت القيمة الإجمالية للقروض 4.36 مليارات ريال، محققة نموا تجاوز 309% على أساس سنوي.

وأشار التقرير الإحصائي الشهري الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» إلى مواصلة النمو في عدد العقود العقارية المقدمة للمواطنين، وذلك بدعم من برامج الإسكان الحكومية، ليصل إجمالي عدد القروض المقدمة خلال النصف الأول 2019 إلى نحو 68,520 عقدا تمويليا بقيمة 31,381 مليار ريال، مقارنة بنحو 20 ألف عقد بقيمة 12,746 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2018، محققة نموا يتجاوز 242% في أعداد العقود ونحو 146% في حجم التمويل مقارنة بنفس الفترة في 2018.

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ولفت التقرير إلى أن الزيادة في أعداد العقود التمويلية تجاوزت 7 آلاف عقد تمويلي، إذ سجل يونيو 2018 توقيع 1,835عقدا مقابل 9,711 عقدا في يونيو 2019، كما زاد حجم التمويل العقاري في يونيو الماضي بأكثر من 3 مليارات ريال مقارنة بإجمالي التمويل في يونيو 2018 والذي لم يتجاوز 1,066 مليار ريال، مقارنة بنحو 4.4 مليارات في يونيو 2019.

وبحسب تقرير مؤسسة النقد، فقد تم إبرام قرابة 93% من قيمة عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد في يونيو 2019 عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 7% منها عن طريق شركات التمويل العقاري في المملكة.

وذكرت الإحصاءات أن عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان الحكومية في يونيو 2019 عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويلية، بلغ 8,332 عقدا، مشكلة ما يتجاوز 86% من إجمالي العقود المقدمة، وبقيمة إجمالية بلغت 3,6 مليارات ريال، أي نحو 82% من إجمالي قيمة التمويل للعقود المبرمة خلال شهر يونيو 2019.