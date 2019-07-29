السعودية تعوض نقص إمدادات الصين من نفط إيران في يونيو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عوضت السعودية نقص إمدادات الصين من نفط إيران خلال يونيو، مسجلة رقما قياسيا في صادراتها إلى بكين يقترب من مليوني برميل يوميا.

ووفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، استوردت بكين نحو خمس احتياجاتها من النفط الخارجي من السعودية في يونيو الماضي.

يأتي ذلك بعد أن خفضت بكين وارداتها من النفط الإيراني إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2010، نتيجة للعقوبات الأمريكية على طهران.

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وأظهرت البيانات أن الصين، أكبر مشتر للنفط الخام في آسيا، استوردت في يونيو الماضي 7.72 ملايين طن متري من الخام من السعودية، وهو ما يعادل 1.89 مليون برميل من النفط يوميا. وبحسب البيانات شكل نفط السعودية نسبة 19.5% من إجمالي مشتريات الصين النفطية في يونيو الماضي، وهي الأعلى منذ 2013.

وارتفعت الواردات النفطية الصينية من السعودية بنسبة 64% في شهر واحد فقط في شهر يونيو الماضي، في حين انخفضت واردات الصين النفطية من طهران إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2010. كما عززت كل من روسيا وأنجولا صادراتهما من النفط إلى الصين لسد احتياجات الأخيرة بعد انخفاض صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير.

وبذلك تكون السعودية أوفت بتعهداتها التي قطعتها على المجتمع الدولي بسد احتياجات الدول التي قد تتأثر إمداداتها النفطية نتيجة للعقوبات الأمريكية على كل من إيران وفنزويلا، لتؤكد ريادتها لسوق النفط عالميا.

صادرات النفط السعودي إلى الصين في يونيو