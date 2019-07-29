بترورابغ تتحول إلى الخسائر نتيجة انخفاض هامش ربح المنتجات المكررة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سجلت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) خسائر بقيمة 308 ملايين ريال خلال الربع الثاني، مقابل ربحية بـ 235 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبحسب النتائج المالية الأولية الموحدة للشركة والمعلنة أمس بلغت الخسارة التشغيلية 30 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل ربحية بـ 333 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، في حين بلغ إجمالي الربح 291 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 664 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 56%.

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وبلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة خلال النصف الأول 52 مليون ريال، مقابل ربحية بـ 531 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغت خسارة السهم 0.06 ريال، مقابل ربحية بـ 0.61 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة تحقيق صافي خسارة خلال الربع الثاني والنصف الأول مقارنة بالفترات المماثلة من العام السابق بشكل رئيس إلى انخفاض هامش الربح للمنتجات المكررة والبتروكيماوية على الرغم من تحسن الأداء التشغيلي. كما تأثرت النتائج باعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 وإعادة تقييم العمر الإنتاجي للممتلكات والمنشآت والمعدات.

وطبقت الشركة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 «عقود الإيجار» اعتبارا من 1 يناير 2019. وأعادت الشركة تقييم العمر الإنتاجي المقدر للممتلكات والمنشآت والمعدات اعتبارا من 1 يناير 2019 بناء على تقييم خبير تقني مستقل ونصائح الفريق التقني للشركة وممارسات السوق المماثلة.