العمل تنهي مشكلة مستحقات 5.6 آلاف عامل هندي في شركة متعثرة بالشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شكل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية لجنة ثلاثية مكونة من فرع الوزارة وممثلين من شركة متعثرة وممثل من السفارة الهندية، بغرض إنهاء مشكلة مستحقات العمالة لدى الشركة التي تعاني من مشاكل مالية، حيث حددت مدة 3 أشهر على الأكثر لإنهاء 80% من المشكلة، بحيث يتم رفع تقرير نصف شهري لقياس النتائج خلال هذه المدة.

وفي اجتماع بمقر العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ضم مسؤولين مع المستشار لدى السفارة الهندية بالرياض ديش بندو بهاتي، أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل إنهاء مشكلة مستحقات ما يزيد على 5.6 آلاف عامل هندي بالشركة المتعثرة في حين لا يزال يجري إنهاء مشكلات نحو 4.3 آلاف عامل، مشيرا إلى أن عدد العمالة في الشركة كبير، وتم التركيز على توفير المسكن، والطعام، والشراب والكهرباء، إضافة للرعاية الصحية ومستوى النظافة في السكن، لهذه العمالة التي توقفت رواتبها منذ أشهر.

بدوره أكد مساعد المدير العام لقطاع العمل بالمنطقة الشرقية محمد الأطرش تسوية أوضاع 5664 عاملا من ضمن 10000 عامل بالشركة، فيما بقي 4336 عاملا، اختلفت مطالبهم من عدم استلام مستحقاتهم أو طلبهم نقل الكفالة لشركات أخرى، أو الترحيل مع استلام المستحقات، لافتا إلى سفر 163 عاملا خلال شهر ذي القعدة الحالي، بعد استلام مستحقاتهم عبر السفارة الهندية، التي تتابع أيضا ما يتعلق بحقوق المتوفين، مشيرا إلى استمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى لمتابعة إنهاء إجراءات حصول العمالة على مستحقاتها.