3.7 ملايين خسائر حلواني إخوان في الربع الثاني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حققت شركة حلواني إخوان خسائر بقيمة 3.7 ملايين ريال خلال الربع الثاني، مقابل ربحية بـ8.5 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق. ووفق النتائج المالية الأولية الموحدة للشركة أمس، بلغ الربح التشغيلي 6.1 ملايين ريال خلال الربع الثاني، مقابل 16 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي بتراجع 62%. فيما بلغ إجمالي الربح 51 مليون ريال مقابل 53.4 مليون ريال بتراجع 5%. وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال النصف الأول 1.8 مليون ريال، مقابل 25 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض 93%. وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.06 ريال، مقابل 0.87 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

أسباب الخسائر في الربع الثاني:

01 زيادة تكلفة مبيعات الشركة في السعودية بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية.

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02 زيادة مصاريف البيع والتوزيع في الشركة التابعة في مصر بسبب إعادة هيكلة إدارة المبيعات وافتتاح فروع جديدة، مما أدى إلى زيادة المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

03 زيادة مصاريف البيع والتوزيع في الشركة في السعودية نتيجة زيادة الأنشطة والعروض التسويقية لمواجهة المنافسة في السوق المحلية، بالإضافة إلى تطبيق المعيار الدولي رقم 16 اعتبارا من 1 يناير 2019 مما انعكس على زيادة قيمة الإهلاكات في الربع الحالي

04 زيادة المصاريف التشغيلية الأخري في الشركة التابعة في مصر نتيجة تطبيق النظام الصحي الحكومي الجديد.

05 ارتفاع صافي التكلفة التمويلية في المملكة بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية بالإضافة للمصاريف التمويلية الخاصة بالقرض طويل الأجل من البنك الفرنسي في الربع الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى مصاريف تمويل الإيجارات نتيجة تطبيق المعيار الدولي 16 من 1 يناير 2019.