شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: ارتفاع متوسط الإنفاق السنوى للمصريين إلى 51.4 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018، أظهرت ارتفاع متوسط الإنفاق الكلى السنوى للمصريين "الأسرة الواحدة" إلى 51.4 ألف جنيها، مقابل 36.7 ألف جنيه فى البحـث السابق عام 2015.

وأضاف بركات، خلال كلمته بمؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2018، أن نتائج هذا البحث توفر حجم ضخم من البيانات التى يتم الاعتماد عليها فى قياس مستوى معيشة الأسرة والأفراد، علاوة على، ارساء قواعد معلومات لقياس الفقر واستخدامها فى تحديد الفئات المستهدفة للبرامج الإجتماعية المختلفة لإرساء قواعد العدالة الإجتماعية.

وأشار رئيس جهاز الإحصاء إلى أنه يمكن الاعتماد أيضا على هذه البيانات من قبل الباحثين والمخططين وصانعى القرارات فى رسم السياسات وإتخاذ القرارات فى كافة المجالات.

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وأكد بركات، على ادراك الدولة أهمية هذا البحث منذ فترة طويلة، حيث أجرى البحث الأول عام 1958/1959، تلاه العديد من الأبحاث كان آخرها البحث الحالى عام 2017/2018، وهو البحث الثالث عشر فى سلسلة الأبحاث التى يقوم الجهاز بتنفيذها، حيث كان ينفذ بدورية كل خمس سنوات ومنذ عام 2008/2009، أصبح ينفذ كل سنتين.

وأوضح اللواء خيرت أن البحث الحالى، تم على عينة من الأسر بحجم 26 ألف أسرة معيشية، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا إلى أنه كان يتم زيارة هذه الأسر بمعدل 8 مرات خلال كدة البحث الميدانى والتى استمرت على مدار عام كامل من أكتوبر 2017 وحتى أكتوبر 2018.

وأضاف بركات، أن جهاز الإحصاء دائما يحرص على تطوير منظومة العمل ومنها تطوير الإستبيانات ومنهجيات جمع البيانات، فضلاً عن، مواكبة التطور التكنولوجى المستمر من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية المختلفة لضمان الجودة والسرعة المطلوبة لتلبية كافة الاحتياجات، وذلك بالتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة.