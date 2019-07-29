شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى مصر... بنك الإسكندرية يُمكن عملائه من الحصول على تمويل متناهى الصغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

لأول مرة في القطاع المصرفي المصري، والذي يعتبر بمثابة ثورة في عالم التمويل البنكي، صرف أول تمويل متناهي الصغر عن طريق المحفظة الالكترونية لبنك الإسكندرية "محفظتي" وذلك تماشياً مع استراتيجية البنك المركزي في تطوير القطاع المصرفي واتخاذ خطوات ثابته نحو التحول الرقمي لدعم الاقتصاد المصري

ويستطيع عميل بنك الاسكندرية في حالة الموافقة على التمويل، الحصول على قيمته من خلال خدمة/تطبيق محفظتي وسحبها من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك من خلال “خدمات بدون بطاقة"، بالإضافة إلى فروع بنك الإسكندرية أو منافذ فوري بدون أي مصاريف إضافية. كما يستطيع العميل دفع أقساط التمويل عن طريق تطبيق "محفظتي" بخطوات سهلة وبسيطة.

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ويوفر بنك الإسكندرية فرص التمويل متناهي الصغر للأفراد والشركات بإجراءات مُيسرة، حيث يتم صرف التمويل خلال 48 ساعة فقط.

يذكر أن تطبيق "محفظتي" هو المحفظة الالكترونية لبنك الإسكندرية التي يستطيع من خلالها العميل تنفيذ كل معاملاته المالية اليومية بسهولة مثل شحن رصيد المحمول، دفع الفواتير، تحويل الأموال الي محفظة أخرى، الشراء أونلاين وغيرها الكثير.