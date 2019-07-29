شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثانى..تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية وسط ضعف فى أحجام التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وسط مبيعات محلية، وضعف فى أحجام التداول، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 720.019 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 97.9 مليون ورقة مالية بقيمة 389.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.4 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.38% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.54%، والعرب على 7.08% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.10% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.89%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 22.7 مليون جنيه، 12.9 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 13.4 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 26 مليون جنيه، 24.7 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 13421 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 1985 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 16468 نقطة.

Advertisements

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 524 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 1356 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.55% ليغلق عند عند مستوى 468 نقطة.

وارتفعت أسهم 40 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 84 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.