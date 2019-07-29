شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتراجع قليلاً مع استمرار تأثير تصريحات رئيس البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأسترالي على نحو طفيف أمام العملة الأمريكية مع استمرار تأثير التصريحات التي أطلقها مؤخراً.



وصرح رئيس البنك المركزي الأسترالي "فيليب لو" يوم الخميس الماضي بأنه بغض النظر عن المزيد من قرارات خفض الفائدة، تواجه وتيرة الاقتراض في البلاد ضغوطاً عند المستويات الحالية للفائدة أو أقل منها.



وخفض البنك المركزي معدل الفائدة إلى 1% في يوليو/تموز بعد أن خفضها من 1.5% إلى 1.25% في اجتماع يونيو/حزيران وسط توقعات بالمزيد من خفض الفائدة رداً على تراجع معدل التضخم.

Advertisements



وتتجه العديد من البنوك المركزية العالمية نحو خفض الفائدة لمواجهة إشارات تباطؤ نمو اقتصاداتها في الآونة الأخيرة.



ومن أبرز هذه البنوك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي سيعقد اجتماعا يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لبحث سياسته النقدية مع توقعات بخفضها.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.6904، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 0.6917 وأقل مستوى عند 0.6894.