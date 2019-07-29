شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تميل نحو التراجع وسط ترقب لأحداث هامة هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم لكنها تميل نحو الانخفاض في ظل ترقب الأسواق عن كثب لعدد من الأحداث الهامة هذا الأسبوع.



واستهل مسؤولون أمريكيون وصينيون في مدينة "شنغهاي" اليوم جولة جديدة من المفاوضات التجارية على أمل إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري شامل بين البلدين رغم تشكيك الكثيرين حيال ذلك.

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وسوف تعقد لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الاتحادي غدا اجتماعها الهام الذي سيستمر حتى الأربعاء ويعقبه قرار الفائدة مع توقعات واسعة النطاق بخفضها.



وعلاوة على ذلك، سيصدر في نهاية الأسبوع الجاري تقرير الوظائف الشهري بالولايات المتحدة والذي يؤثر بشكل كبير في تحركات "وول ستريت" من أسهم وسندات وعملات.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 46 نقطة) إلى 27239 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 59 نقطة) إلى 27270 نقطة، وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل ست نقاط) إلى 3019 نقطة.