شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الألمنيوم تنخفض ترقباً للمفاوضات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الألمنيوم خلال تعاملات اليوم وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى ترقب قرار الاحتياطي الاتحادي والمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



ويجتمع اليوم مسؤولون من الولايات المتحدة والصين في مدينة "شنغهاي" لبحث الملف التجاري العالق بين البلدين وتقريب وجهات النظر من اجل التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب التجارية الدائرة.



ومع ذلك، لا يتوقع أي من المسؤولين في البيت الأبيض إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الجانب الصيني بعد مفاوضات هذا الأسبوع، ومن شأن هذه المفاوضات التأثير على السلع والمعادن الصناعية مع الأخذ في الاعتبار أن واشنطن وبكين صاحبتا أكبر اقتصادين في العالم.

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وكان المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض "لاري كودلو" قد أكد على أن الرئيس "دونالد ترامب" أعد بالفعل قائمة بالسلع الصينية التي ستكون مستهدفة برسوم جمركية والتي تقدر قيمتها بـ325 مليار دولار.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الألمنيوم بحلول الساعة 14:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 1793.7 دولار للطن، وسجل أعلى مستوى عند 1801 دولار للطن.