شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يرتفع لليوم الثالث على التوالي استنادا على آمال تجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، وذلك قبيل انطلاق جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، والتي قد تسفر عن تقدم ملحوظ فى طريق توصل أكبر اقتصادين فى العالم لاتفاق تجاري شامل ، ويكبح المكاسب انحسار مخاوف تعطل إمدادات الخليج العربي ، بفضل مؤشرات على تهدئة التوترات مع إيران.

وبحلول الساعة 12:45جرينتش ارتفع خام برنت إلى مستوي 63.40$ للبرميل من مستوي الافتتاح 63.33$ ،بعدما سجل أعلى مستوي 63.48$ ،وأدنى مستوي 62.96$.

صعدت عقود "خام برنت" عند تسوية الجمعة بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات أفضل من التوقعات عن نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام.

وحققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 0.8% على مدار تعاملات الأسبوع المنصرم ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، استنادا على تباطؤ المعروض فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

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من المقرر إن يلتقي وزير الخزانة الأمريكي "ستين منوشين" والممثل التجاري "روبرت لايتايزر" مع نائب مجلس الدولة الصيني "ليو هو" لإجراء محادثات تجارية فى شنغهاي ابتداء من غدا الثلاثاء.

وتعتبر تلك الجولة الجديدة من المحادثات التجارية ،هي الأولى بشكل مباشر "وجها لوجه" منذ أن وافق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الصيني " شي جين بينغ" على إحياء المحادثات على هامش قمة العشرين التي عقدت فى اليابان الشهر الماضي.

وقد تسفر تلك الجولة على إحداث تقدما ملحوظا فى طريق توصل أكبر اقتصادين فى العالم لاتفاق تجاري شامل ،يحسن مرة أخرى من توقعات الاقتصاد العالمي وآفاق الطلب على الوقود.

من ناحية أخرى ،قال "عباس عراقجي" كبير المفاوضين الإيرانيين فى الملف النووي يوم الأحد عقب الاجتماع الطارئ مع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 ،أن الاجتماع كان إيجابيا ،لكن هناك مسائل لا تزال معلقة دون حل ،وأن بلاده ستواصل تقليص التزاماتها النووية إذا لم ينفذ الأوروبيون الاتفاق.