شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى شهرين قبل انطلاق اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين ، بدعم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات أفضل من المتوقع عن نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام ، والتي قلصت من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال اجتماع هذا الأسبوع خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 98.16 نقطة الأعلى منذ 31 أيار/مايو الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.95 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.90 نقطة.

حقق المؤشر يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية ،عقب بيانات أفضل من التوقعات عن الناتج المحلي الإجمالي فى الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من هذا العام.

وعلى مدار الأسبوع الماضي ،حقق المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.9% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية.

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سجل الاقتصاد الأمريكي نموا بمعدل 2.1% خلال الربع الثاني من هذا العام ،بأفضل من توقعات الخبراء نمو بمعدل 1.8% ،أدت تلك البيانات إلى انحسار مخاوف التراجع الحاد فى نمو أكبر اقتصاد فى العالم ، ورفعت من عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،وقلصت احتمالات خفض الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس.

ودعم العملة الأمريكية أيضا تصريحات المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض "لاري كودلو" يوم الجمعة إن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" استبعدت التدخل فى الأسواق لخفض قيمة الدولار الأمريكي.

تبدأ غدا الثلاثاء لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعها الدوري لمناقشة تطورات الاقتصاد الأمريكي واتخاذ قرارات حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية ، على أن تصدر تلك القرارات بعد غدا الأربعاء.

المتوقع على نطاق واسع حاليا قيام اللجنة بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 2.25% فى أول خفض منذ كانون الأول/ديسمبر من عام 2008 ، فى خطوة وقائية لحماية الاقتصاد الأمريكي من مخاطر الحرب التجارية العالمية وضعف مستويات التضخم.