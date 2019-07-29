شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الفضة والأنظار على اجتماع البنك الفيدرالي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين ضمن نطاق محدود من التعاملات، مع انتظار المستثمرين اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الاتحادي، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يشهد خفض الفائدة الأمريكية للمرة الأولى منذ أواخر عام 2008.

تتداول أسعار الفضة بحلول الساعة 11:55 بتوقيت جرينتش حول مستوي 16.40$ للأوقية من مستوى الافتتاح 16.39$،وسجلت أعلى مستوي 16.46$ ، وأدنى 16.32$.

فقد المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة نسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 13 شهرا عند 16.64$ للأوقية.

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وعلى مدار الأسبوع الماضي ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 1.1% ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل الطلب القوي من قبل مستثمري التجزئة.

ينطلق غدا الثلاثاء اجتماع البنك الفيدرالي الاتحادي الدوري لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأمريكي ،على أن يصدر قراراته يوم الأربعاء ،وسط احتمالات كاملة لخفض معدلات الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الأولى منذ كانون الأول/ديسمبر 2008.

وتعد تلك الخطوة بهدف حماية الاقتصاد الأكبر فى العالم من المخاطر العالمية والمحلية ، وما ينتظره المستثمرين المزيد من الأدلة حول احتمالات استمرار تلك الإجراءات الوقائية خلال هذا العام وخفض الفائدة مرة أخرى.