شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي قبيل محادثات التجارة واجتماع البنك الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ،وسط آمال إحراز تقدم فى محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ،وقبيل اجتماع البنك الفيدرالي الاتحادي الذي من المتوقع أن يشهد خفض معدلات الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.2% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.3% ، بفضل صعودا قوي لقطاع الاتصالات بقيادة سهم فودافون.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

يستعد مفاوضو التجارة من الولايات المتحدة والصين للقاء غدا الثلاثاء فى شنغهاي فى أول محادثات منذ الاتفاق على الهدنة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب "و الزعيم الصيني " شي جين بينغ" فى حزيران/يونيو الماضي على هامش اجتماع مجموعة العشرين فى اليابان.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو لتلفيزيون CNBC يوم الجمعة إن المفاوضين سوف يبدءون من حيث توقفت المحادثات فى أيار/مايو الماضي.

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ويأمل المستثمرين أن تسفر تلك الجولة من المحادثات عن إحراز تقدم فى طريق التوصل لاتفاق شامل ينهي الخلافات التجارية المشتعلة بين أكبر اقتصادين فى العالم منذ أكثر من عام.

وينتظر المستثمرين أيضا اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الاتحادي هذا الأسبوع ، حيث يتوقع على نطاق واسع خفض معدلات الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس ، فى خطوة وقائية لحماية الاقتصاد الأكبر فى العالم من المخاطر العالمية والمحلية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنحو 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بأكثر من 0.7% ، مسجلا مستوى قياسي جديد عند 3,027.98 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.2 %.

وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 1.6% ، متصدرا قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،بفضل هبوط الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى فى 28 شهرا مقابل الدولار الأمريكي ،وهو ما يعزز من مكاسب الشركات التي تعتمد على التصدير إلى الخارج.