شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع محدود فى أسعار الذهب فى انتظار اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، لكن يظل الارتفاع محدودا، بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية، وذلك قبيل انطلاق اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.2% حتى الساعة 10:40 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,422.10$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,419.00$،وسجلت أعلى مستوي 1,424.25$ ، وأدنى مستوي 1,417.44$.

حققت أسعار الذهب يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع عند 1,411.09$ للأونصة.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، فقدت أسعار المعدن الأصفر نسبة 0.5% ، فى أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،تحت ضغط صعود الدولار الأمريكي عقب بيانات إيجابية عن نمو الاقتصاد الأكبر بالعالم خلال الربع الثاني من هذا العام.

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ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين عند 98.13 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود القوي للعملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط سلبا على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الصعود فى ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، خاصة بعد انحسار احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال اجتماع هذا الأسبوع.

تبدأ لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعها الدوري غدا الثلاثاء، على إن تصدر قراراتها يوم الأربعاء، ومن المتوقع على نطاق واسع حاليا خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 2.25% ،ويبحث المستثمرين عن أدلة جديدة تخص احتمالات إجراء خفض أخر فى أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية هذا العام.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بمقدار 1.18 طن متري ،فى رابع انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 818.14 طن متري.