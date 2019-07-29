شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يواصل التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين والبحث لا يزال مستمرا عن محفزات جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتواصل التعافي لليوم الثاني على الوالي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، غير أن البحث لا يزال مستمرا عن محفزات جديدة ، حتى تتمكن الأسعار من العودة للتداول مرة أخرى أعلى مستويات 10,000$.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بحوالي 187$ بما يعادل نسبة 1.9% إلى 9,725$ ،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 9,538$ ،وسجلت أدنى مستوى عند 9,488$.

حقق البتكوين يوم الأحد ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، بفضل عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 9,111$ المسجل فى وقت سابق من التعاملات.

وفقدت أكبر عملة رقمية فى العالم"البتكوين" نسبة 10% على مدار تعاملات الأسبوع الفائت ، فى ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل تجدد مخاوف حظر تبادل العملة المشفرة عالميا.

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ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بنحو 5 مليار$ إلى إجمالي 267 مليار$ ، مع استمرار انتعاش معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

تحاول أسعار البتكوين فى الوقت الحالي الاستمرار فى التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، على الرغم من أن توقعات معظم المحللين تشير إلى الاتجاه على المدى القصير لا يزال هبوطيا.

وتنتظر أسعار العملة الرائدة فى سوق التشفير محفزات جديدة ، تعمل على تحسن جديد فى مستويات الطلب الاستثماري ،وتدفع بالأسعار للتداول مرة أخرى أعلى مستويات 10,000$.

وهناك العديد من خبراء التشفير متفائلين للغاية بشأن حركة البتكوين على المدى الطويل ، بفضل تحسن الأساسيات فى السوق ،وانجذاب عديد المؤسسات الكبرى إلى الاستثمار فى صناعة التشفير.

من جهته توقع "مايك نوفوغراتز" مؤسس شركة جالاكسي ديجيتال أن الاهتمام المؤسسي من شأنه أن يدفع أسعار البتكوين إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 20,000$ قبل نهاية العام الجاري.