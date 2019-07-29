شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام نظيره الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 10 من تموز/يوليو الجاري، حينما اختبر الأعلى له منذ أواخر أيار/مايو الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:57 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.07% إلى مستويات 108.60 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.68، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.42، بينما حقق الأعلى له عند 108.72.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمبيعات التجزئة والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع 1.3% في أيار/مايو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 0.3%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 1.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو، أيضا متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.2%.

ويأتي ذلك قبل ساعات من اجتماع بنك اليابان غداً الثلاثاء في طوكيو والذي من المرتقب أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الياباني على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل صفرية مع المضي قدماً في السياسات التحفيزية والتيسير النقدي لدعم أداء ثالث أكبر اقتصاد في العالم وتحفيز نمو الضغوط التضخمية لكي تصل إلى هدف البنك عند اثنان بالمائة.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح غداً الثلاثاء في واشنطون قبل الكشف الأربعاء المقبل عن قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي وفعليات المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وذلك في ظلال التوقعات بخفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 2.00% و2.25%.