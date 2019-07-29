شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأدنى لها أكثر من عامين أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأدنى لها منذ 19 من أيار/مايو من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل رابع أكبر اقتصاديات منقطة اليورو أسبانيا ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 05:19 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.1128 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1127، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1139، بينما حقق الأدنى له عند 1.1120.

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هذا وتتطلع الأسواق حالياً للكشف عن بيانات التضخم لأسبانيا مع صدور القراءة الأولية السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.6% مقابل 0.4% قي حزيران/يونيو، بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا عن أسبانيا الأسبوع الماضي فشل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بالفوز بثقة مجلس النواب ما يجعله أمامه مهله حتى 23 من أيلول/سبتمبر لإيجاد صيغة تسمح له بالبقاء في الحكم أو إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في أسبانيا بحلول تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح غداً الثلاثاء في واشنطون قبل الكشف الأربعاء المقبل عن قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي وفعليات المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وذلك في ظلال التوقعات بخفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 2.00% و2.25%.