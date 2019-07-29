شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار النفط لأول مرة في ثلاثة جلسات مع ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الثالثة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة في ثمانية جلسات من الأدنى له منذ الرابع من تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للطاقة عالمياً ومع توجه الأنظار إلى بكين مع التطلع لاستأنف المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين.

وفي تمام الساعة 04:54 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط تسليم 15 أيلول/سبتمبر "نيمكس" 0.16% لتتداول عند مستويات 56.11$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 56.20$ للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم 15 أيلول/سبتمبر 0.11% لتتداول عند 63.25$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 63.32$ للبرميل، وسط ارتفع مؤشر الدولار 0.02% إلى مستويات 98.01 مقارنة بالافتتاحية عند 97.99.

هذا وقد تابعنا الجمعة الماضية كشف شركة بيكر هيوز عن تقريرها الأسبوعي الذي أوضح تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصات إلى إجمالي 776 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 26 من هذا الشهر، ونود الإشارة لكون إنتاج أمريكا تخطي في وقت سابق من العام الماضي إنتاج كل من إنتاج المملكة العربية السعودية وروسيا لتصبح الولايات المتحدة أكبر منتج عالمياً للنفط الخام.

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بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين حالياً إلى ما سوف يسفر عنه استأنف المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، وذلك مع سفر وفد تجاري أمريكي بقيادة الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر إلى بكين اليوم الاثنين لخوض جولة جديدة من المحادثات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم ضمن الجهود الرامية إلى حلحلة الخلافات التجارية واحتواء الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين.

ونود الإشارة، لكون المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو أعرب في نهاية الأسبوع الماضي عن توقعاته بأن لا يتوصل الطرفين إلى تفهم واسع خلال المحادثات التجارية التي ستجري الأسبوع الجاري في الصين قبل توجه وفد تجاري صيني إلى واشنطون لاحقاً لاستكمال المحادثات، موضحاً أن المفوضين التجاريين الأمريكيين يأملون في تهيئة المجال لإجراء المزيد من المحادثات التي تساهم في الحد من القيود التجارية بين الطرفين.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر الأسبوع الماضي مذكرة بهدف توجيه كودلو إلى الضغط على منظمة التجارة العالمية لتغيير نمط تعريفها للدول النامية، وأفادت الإدارة الأمريكية من خلال المذكرة بأن الولايات المتحدة ستوقف عن معاملة تلك الدول العضوة بالمنظمة معاملة الدول النامية، وذلك ما لم يتم تحقيق تقدم ملموس حيال إصلاح ذلك الوضع في غضون 90 يوماً.