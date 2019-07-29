شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع في مجملها سلبية موضحة تباين في الأداء مع تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية اليوم الاثنين وذلك بالتزامن مع فعليات موسم الكشف عن نتائج الأعمال الفصلية للشركات والمصارف الآسيوية.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين حالياً لاستأنف المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع سفر وفد تجاري أمريكي بقيادة الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر للصين في مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي من المتوقع أن يتضمن قرار صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة على الأموال الفيدرالية لأول مرة في أكثر من عقد من الزمان.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.45% ليخسر 7.02 نقطة ويصل إلى المستوى 1,564.50، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.55% ليخسر هو الأخر 119.95 نقطة ويصل إلى المستوى 21,538.20.

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كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً هي الأخرى خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.16% ليخسر 6.15 نقطة ويصل إلى المستوى 3,852.42، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.14% ليخسر هو الأخر 4.21 نقطة ويصل إلى المستوى 2,940.33.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 1.11% ليخسر 316.33 نقطة ويصل إلى المستوى 28,081.41، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.93% ليخسر هو الأخر 39.97 نقطة ويصل إلى المستوى 2,026.29.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.47% ليربح 8.57 نقطة ويصل إلى المستوى 10,843.13، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.35% ليربح هو الأخر 23.81 نقطة ويصل إلى المستوى 6,817.20.