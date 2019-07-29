شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له في ثلاثة أشهر أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السابعة على التوالي من الأعلى له منذ 24 من نيسان/أبريل الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الاسترالي ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:56 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 0.6908 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6918، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6903، بينما حقق الأعلى له عند 0.6920، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الأسبوع على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 0.6911.

Advertisements

هذا ويترقب المستثمرين حالياً للكشف من قبل الاقتصاد الاسترالي عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة لشهر حزيران/يونيو، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن قراءة تصاريح البناء أيضا للشهر الماضي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلي 0.2% مقابل 0.7% في أيار/مايو الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته غداً الثلاثاء اتساع التراجع إلى 24.3% مقابل 19.6%.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح غداً الثلاثاء في واشنطون قبل الكشف الأربعاء المقبل عن قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي وفعليات المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وذلك في ظلال التوقعات بخفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 2.00% و2.25%.