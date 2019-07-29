شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في اليابان دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمبيعات التجزئة والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع 1.3% في أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 0.3%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 1.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو، لتعد القراءة الحالية أيضا متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.2%.

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