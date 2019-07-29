الإحصاء: 32.5% نسبة الفقر فى مصر بزيادة 4.7% عن عام 2015

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018، أظهرت أن نسبة الفقر فى مصر تبلغ 32.5%، مقابل 27.8% نسبة الفقر فى البحث السابق عام 2015، بزيادة 4.7%.
وقال بركات، خلال كلمته بمؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017/2018، إنه وفقا للنتائج تحدد خط الفقر فى هذا العام ب 8 آلاف و 827 جنيها للفرد، لافتا إلى ارتفاع متوسط إنفاق المصريين إلى 51 ألف جنيه فى العام، مقابل 36.7 ألف جنيه فى عام 2015.
وكان جهاز الإحصاء، عقد المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة ومؤشرات الفقر لعام 2017/2018، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات فى مقدمتها وزارة التخطيط.
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