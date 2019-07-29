شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 32.5% نسبة الفقر فى مصر بزيادة 4.7% عن عام 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018، أظهرت أن نسبة الفقر فى مصر تبلغ 32.5%، مقابل 27.8% نسبة الفقر فى البحث السابق عام 2015، بزيادة 4.7%.

وقال بركات، خلال كلمته بمؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017/2018، إنه وفقا للنتائج تحدد خط الفقر فى هذا العام ب 8 آلاف و 827 جنيها للفرد، لافتا إلى ارتفاع متوسط إنفاق المصريين إلى 51 ألف جنيه فى العام، مقابل 36.7 ألف جنيه فى عام 2015.

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وكان جهاز الإحصاء، عقد المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة ومؤشرات الفقر لعام 2017/2018، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات فى مقدمتها وزارة التخطيط.