شكرا لقرائتكم "ارفرانس" تطلب شراء 70 طائرة "إرباص ايه 220" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب | منذ 22 ساعة في 28 يوليو 2019 - اخر تحديث في 28 يوليو 2019 / 20:52

تعلن شركة الطيران الفرنسية "ارفرانس" هذا الأسبوع خططها لشراء بين 50 و70 طائرة من طراز "إرباص ايه 220" للرحلات المتوسطة الكندية الصنع، في إطار عملية تجديد لأسطولها، بحسب ما ذكرت صحيفة "جورنال دو ديمانش" الأسبوعية الأحد.



ويتوقع أن يؤكد مجلس إدارة الشركة على طلب الشركاء الضخم الثلثاء، قبل يوم من إعلان الشركة نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2019.

ويمكن أن يتضمن الطلب خيار شراء "طائرات من الطراز نفسه" ولكن بخلاف التوقعات السابقة لا يتوقع أن يشمل أي طائرات "ايه 320 نيو" التي تلقى رواجا، بحسب الصحيفة.

ولم ترد أي تقديرات لقيمة الصفقة. ورفضت ارفرانس تأكيد الطلب، ولكنها قالت إنه "لم يتم اتخاذ أي قرار بعد في هذه المرحلة". ورفضت شركة ارباص التعليق.