شكرا لقرائتكم خبر عن "تيك أواى" تستحوذ على جست إيت مقابل 10 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت تيك أواي دوت كوم، ومقرها أمستردام، على شراء جست إيت مقابل 8.2 مليار جنيه استرليني (10.1 مليار دولار)، في صفقة ستشكل واحدة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في خدمات توصيل الأطعمة عبر الإنترنت، مع سعي منافسين للسيطرة على سوق حجمها 100 مليار دولار.
وتتنافس جست إيت، التي تأسست في الدنمارك عام 2000، مع ديليفرو وأوبر إيتس اللتين تدعمهما أمازون، وقد استحوذتا على حصة في السوق سريع النمو من خلال تقديم خدمات التوصيل للمطاعم.
وقالت تيك أواي وجست إيت، اللتان كشفتا عن محادثات يوم السبت، إنهما سيحتلان مراكز قيادية في عديد من كبريات أسواق خدمات توصيل الأطعمة في العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وكندا.
وتتهافت تطبيقات توصيل الأطعمة لتقدم خيارات أكثر للمستهلكين، ويسجل معظم اللاعبين خسائر، مع الإنفاق بكثافة على التسويق والاستحواذات.
وقالت الشركتان اليوم الاثنين إن المستثمرين في جست إيت، المدرجة في لندن، سيحصلون على 0.09744 سهم من تيك أواي مقابل كل سهم في حوزتهم، وهو يعني أن قيمة سهم جست إيت 731 بنسا، بعلاوة 15% عن سعر إغلاق يوم الجمعة.
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