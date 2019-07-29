شكرا لقرائتكم خبر عن عجز ميزانية الكويت 1.3 مليار دينار فى 2018-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات أعلنتها وزارة المالية الكويتية اليوم الاثنين عجزا فعليا قدره 1.29 مليار دينار (4.24 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية 31 مارس الماضي، بانخفاض 83% عن المقدر في مشروع الموازنة و60% عن السنة المالية السابقة.

وقالت وزارة المالية في بيان إن المصروفات الفعلية بلغت 21.849 مليار دينار، بانخفاض أربعة بالمئة عن مشروع الموازنة، في حين بلغت الإيرادات 20.558 مليار دينار، مرتفعة 36% عن المشروع، وبلغت الإيرادات النفطية 18.428 مليار دينار.

وتستقطع الكويت 10% سنويا من إيراداتها لصالح صندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، الصندوق السيادي لدولة الكويت.

وقالت وزارة المالية إن عجز الميزانية بلغ 3.346 مليار دينار بعد استقطاع 10%.

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وشكلت الرواتب ومافي حكمها والدعم 75% من إجمالي المصروفات، بواقع 11.45 مليار دينار للرواتب وما في حكمها و4.88 مليار دينار للدعم.

وزاد الدعم 64.5% عن السنة السابقة نتيجة لارتفاع متوسط سعر النفط الفعلي عن المقدر في المیزانیة وفتح اعتماد إضافي بمبلغ 900 مليون لتسوية مستحقات مؤسسة البترول الكويتية السابقة.

وبلغت المصروفات الرأسمالیة 3.03 مليار دينار، بنسبة 14% من إجمالي المصروفات.

وقال وزیر المالیة نایف فلاح الحجرف في بيان "استمر نمو الإيرادات غير النفطية للعام الثاني على التوالي بنسبة 24% على أساس سنوي ولا يزال الإنفاق الرأسمالي يشكل نسبة صحية من الإجمالي المصروفات عند 14% ونتطلع بأن يصل إلى معدل 17% خلال السنة المالية الحالية".

وأحيل الحساب الختامي إلى مجلس الأمة (البرلمان) لاعتماده والمصادقة علیه.