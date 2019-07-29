شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تتراجع عن مستويات قياسية وسط ترقب لاجتماع المركزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت دون مستوياتها القياسية المرتفعة اليوم الاثنين في بداية خافتة لأسبوع من المرجح أن تطغى عليه سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ودفعة من نتائج أرباح شركات التكنولوجيا التي ستختبر مجددا تأثير مخاوف التجارة على النمو العالمي.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 0.21 نقطة عند الفتح إلى 27192.24 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 1.39 نقطة بما يعادل 0.05% إلى 3024.47 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 5.11 نقطة أو 0.06% إلى 8325.10 نقطة.