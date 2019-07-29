شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد أحمد: سعداء بزيارة رئيس الوزراء للمصنع ووعدناه بزيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعيد أحمد رئيس مجلس إدارة شركة نايل لينين جروب بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، أهمية التحديث المتواصل لمعدات إنتاج الغزل والنسيج والمفروشات ومواكبة التطور العالمى فى الصناعة.

وأشاد سعيد أحمد بزيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والوفد المرافق للمصنع الذى يعمل فى إنتاج وتصنيع المفروشات والملابس الجاهزة وتبلغ استثماراته نحو 85 مليون دولار، ويعمل به 1354 شخصا، معربا عن سعادته وسعادة كل العاملين بالاهتمام الحكومى به .

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وقال إننا وعدنا رئيس الوزراء ووزيرة الاستثمار بزيادة الصادرات، خاصة أن اسم "نايل لينين جروب" أصبح ماركة عالمية من خلال الاستعانة بأكبر الخبراء فى العالم فى الصناعة لرفع اسم مصر عاليا والحرص على المشاركة فى أهم المعارض العالمية على رأسها معرض هايم تكستايل فى فرانكفورت بألمانيا، والذى سيقام فى شهر يناير المقبل.

كما أعرب عن تقديره الكبير لرئيس الوزراء للتفاعل مع العاملين والتأكد بنفسه من أوضاعهم فى المصنع وكذلك رواتبهم وكيفية التعامل معهم، لافتا إلى أننا نطبق المعايير الدولية فيما يتعلق بالعنصر البشرى الذى مؤهله على أعلى مستوى أو المعايير الفنية للصناعة.