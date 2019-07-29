شكرا لقرائتكم خبر عن العربى للاستثمار ترفع حصتها فى "آرابيا انفستمنت هولدنج" إلى 5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت شركة العربى للاستثمار، حصتها بشركة آرابيا انفستمنت هولدنج، إلى 5.067% بدلا من 4.9942%، وذلك بعد شرائها 350 ألف سهم بسعر 0.47 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية 163 ألف جنيه.

وبحسب إفصاح لشركة آرابيا انفستمنت هولدنج، للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، فأن الصفقة تم تنفيذها من خلال شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.

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وتعتبر مجموعة العربى للاستثمار (العربى إنفست) الذراع الاستثمارى المصرفى لمجموعة البنك العربى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منذ تأسيسها فى العام 1996 كأول شركة خدمات مالية استثمارية مصرفية متكاملة فى الأردن، والاستحواذ عليها من قبل البنك العربى فى العام 2004.

وشهدت مجموعة العربى للاستثمار نمواً متسارعاً فى عملياتها وخدماتها ومنتجاتها لتغطى أسواق المنطقة العربية، تقوم مجموعة العربى للاستثمار بتقديم خدمات الوساطة، إدارة الأصول، بالإضافة لتمويل الشركات.