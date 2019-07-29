شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ضيف شرف قمة الاستثمار العقاري الأورومتوسطي في برشلونة أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، إن مصر ستكون ضيفا شرفيا في قمة الاستثمار العقاري الأورومتوسطي التي ينظمها الاتحاد 17 أكتوبر القادم ببرشلونة في أسبانيا، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاستثمار العقاري والاتحاد الدولي للفنادق.

وأضاف الوكيل - في بيان للاتحاد اليوم الاثنين أن هذه القمة تم تنظيمها أيضًا بالتعاون مع غرفة برشلونة وهيئة معارض برشلونة المنظمة للمعرض والمنعقدة أثناء المعرض الدولي الـ23 للاستثمار العقاري (BMP2019)، موضحًا أنه تم دعوة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات الشعبة العامة للاستثمار العقاري باتحاد الغرف المصرية للمشاركة في هذه القمة.

وأوضح أن القمة ستجمع أكثر من 1400 من قيادات الاستثمار والتمويل والتسويق العقاري من 21 دولة في أوروبا والوطن العربي وإفريقيا؛ لخلق تحالفات لمشروعات مستحدثة ونقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والمدن الذكية، والحفاظ على البيئة من خلال ترشيد الطاقة والمياه وإعادة التدوير وهو ما تحتاجه مصر في مشروعاتها الجديدة.

وأشار إلى أنه سيتم الترويج لمدن الجيل الرابع التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي متضمنة (العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - شرق بورسعيد - المنصورة الجديدة - حدائق أكتوبر - أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد الجديدة - الإسماعيلية الجديدة - الجلالة - العبور الجديدة - توشكى الجديدة - ناصر - غرب أسيوط - غرب قنا - ملوى الجديدة - الفشن الجديدة)؛ لتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التنمية العمرانية.

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ولفت إلى أنه سيتم تحقيق التنمية العمرانية من خلال زيادة المساحة المتاحة للعمران من 6% إلى 12% لاستيعاب الزيادة السنوية في السكان، وتحفيز النمو الاقتصادي المتسارع من خلال المشروعات التنموية الكبرى، وإتاحة فرص عمل متنوعة؛ لتصبح تلك المدن مراكز لريادة المال والأعمال على المستوين القومي والإقليمي.

ونوه الوكيل بأن المؤتمر سيكون فرصة متميزة للترويج للاستثمار بمصر؛ لأنه سيجمع قيادات كبرى الشركات الأوروبية والخليجية المتخصصة، إلى جانب البنوك والصناديق الإنمائية، كما سيكون فرصة متميزة لمشاركة الشركات المصرية معهم في مشروعات الاستثمار العقاري في أفريقيا؛ لتتكامل مع مشروعات البنية التحتية التي بدأت مصر في تنفيذها، ولنشر النماء والتنمية بمختلف ربوع أفريقي، وذلك في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

ومن جهته، أشار الدكتور علاء عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية إلى أهمية الترويج الدولي لقطاع الاستثمار العقاري؛ للتعجيل بتنفيذ المدن الجديدة وخلق فرص عمل خاصة، موضحًا أن القطاع كان له دور محوري في النهوض بقطاع التشييد والبناء خلال الأربع سنوات الماضية، وتوفير حوالي 3 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف عز: "أنه طبقًا لتقرير البنك المركزي، فقد شكل قطاع الاستثمار العقاري 12.4% من الاستثمار، و17.6% من جملة الاستثمارات المنفذة في السنة المالية 2018/ 2019، و9.7% من النتاج المحلي الإجمالي بمعدل نمو 19.3% وهو أكثر من 3 أضعاف معدل نمو الاقتصاد المصري".